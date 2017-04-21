Америка нашла основания для задержания Ассанжа

Власти Соединенных Штатов Америки подготовили официальные обвинения, чтобы можно было добиться ареста Джулиана Ассанжа – основателя портала WikiLeaks, передает передает Вести.ru





Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Ассанжа и WikiLeaks с 2010 года, передает РИА Новости. Во время правления президента Барака Обамы генпрокурор и представители министерства юстиции установили, что будет весьма сложно выдвинуть обвинения против Ассанжа, так как не только портал WikiLeaks публиковал краденые документы дипломатической службы США.





По данным телеканала, сторона обвинения полагает, что найден способ продвинуться дальше с целью привлечения Ассанжа к ответственности. Как уточняет телеканал, это связано с тем, что следователи обнаружили возможное доказательство того, что WikiLeaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.



