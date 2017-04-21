Баян Есентаева: У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности

"У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности, что до сегодняшнего дня они нападают на слабую женщину, пусть теперь уже пером, опираясь на заповеди предков и личную можно сказать "верность". Казахскому мужчине изменить невозможно, это преступление. Предлагаю ввести казнь, чтобы наши мужчины наконец успокоились и дальше продолжали бить себя в грудь, с лозунгом "мы лучшие мужчины в мире, мы делаем наших женщин самыми счастливыми, мы подарили им беззаботную жизнь, мы уважаем своих жён, потому что мы исключительные".



