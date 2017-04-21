Баян Есентаева: У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности
21 апреля 2017, 10:16
Сколько же вас таких, слабых и не уверенных в себе мужчин? - вопрошает она.
Казахстанский продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) на своей странице в Instagram опубликовала гневный пост, в котором ответила на критику журналиста Армана Скабылулы, передает Zakon.kz
"У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности, что до сегодняшнего дня они нападают на слабую женщину, пусть теперь уже пером, опираясь на заповеди предков и личную можно сказать "верность". Казахскому мужчине изменить невозможно, это преступление. Предлагаю ввести казнь, чтобы наши мужчины наконец успокоились и дальше продолжали бить себя в грудь, с лозунгом "мы лучшие мужчины в мире, мы делаем наших женщин самыми счастливыми, мы подарили им беззаботную жизнь, мы уважаем своих жён, потому что мы исключительные".
У французов есть пословица "если тебе изменила жена, в этом виноват ты сам", но это же французы, нашим нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что они исключительные. Уважаемый Арман-ага, на сколько я помню это не первое ваше письмо в мой адрес, раньше вас не устраивало мое творчество, теперь вот моя личная жизнь. Мне все таки кажется, что вы не признанный гений, и народ все никак не может принять ваш талант, а может у вас его просто нет? И вам снова пришлось обратить на себя внимание через моё имя? Сколько же вас таких, слабых и не уверенных в себе мужчин??? И как же вы боитесь оказаться рогоносцами, потому что ваше эго превыше разума, к сожалению!", - говорится в обращении Баян Максаткызы.
Фото: inform.kz
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