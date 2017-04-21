Назначен вице-министр культуры и спорта

. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента индустрии туризма Марат Игали,

Он будет курировать вопросы туризма.

Ранее он занимал должность директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (г. Москва)









Аскар Баталов родился 19 августа 1964 года. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт в 1986 году по специальности «Инженер-строитель» и Московскую академию менеджмента инновации в 1999 году по специальности «Экономист-менеджер».



Трудовой стаж:

·Формовщик, мастер, старший инженер-технолог цеха завода № 1 АДК (1988-1991);

· Директор Службы единого заказчика Алатауского района г. Алматы (1991-1994);

· Вице-президент фирмы «Раимбек» (1994-1997);

· Генеральный менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям (1997-1998);

· Директор РГП «Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест», президент ЗАО «Казинвест» (1998-2005);

· Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (05.2005-10.2007);

· Ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (28.10.2007-27.04.2009);

· Генеральный директор ТОО «Каzoilenergy», г. Астана (04.2009-09.2011);

· Генеральный директор ТОО «Кен-Сары», г. Астана (09.2011-04.2012);

· Директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, г. Москва (с 04.2012)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (05.2006-09.2007);

· Член совета директоров АО «Банк развития Казахстана» (10.2006-05.2007);

· Член совета директоров АО «СПК «Сарыарка» (01.2007-01.2008)



