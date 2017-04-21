В Казахстане начнут строить арендное жилье для социально необеспеченного населения

В текущем году на строительство арендного жилья для социально необеспеченных слоев населения выделено 25 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

«Начиная с текущего года в рамках программы «Нұрлы жер» эти деньги были выделены местным исполнительным органам. Каждому региону было выделено по 1,5 млрд тенге. Это даст возможность построить по 180 квартир в каждой области. Всего 3 тысячи арендных квартир. Эти квартиры не подлежат продаже. В первую очередь, они будут выделены инвалидам первой категории и сиротам, после лицам, не имеющим возможность получить кредит, не имеющим финансовых возможностей», - отметил на пресс-конференции председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов.

По его словам, если в течение года планируется строительство по этой линии 3 тысяч арендных квартир, то в течение 15 лет будет возведено 40 тысяч квартир. Средняя площадь такого жилья составит 50-60 кв.м.

«В текущем году должны начаться строительные работы. Так как мы необходимые средства выделили», - сказал Мархабат Жайымбетов.