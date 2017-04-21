В СКО на взятке пойман начальник ОВД Тайыншинского района

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области при получении от физического лица очередной суммы взятки в размере 500 тыс. тенге за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу задержан с поличным начальник ОВД Тайыншинского района полковник полиции П.Мартынюк, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу бюро.

Общая сумма взятки составила 1 млн. 850 тыс. тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДВД г. Петропавловска.

Проводится досудебное расследование.