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В СКО на взятке пойман начальник ОВД Тайыншинского района

 

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области при получении от физического лица очередной суммы взятки в размере 500 тыс. тенге за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу задержан с поличным начальник ОВД Тайыншинского района полковник полиции П.Мартынюк, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу бюро.

Общая сумма взятки составила 1 млн. 850 тыс. тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДВД г. Петропавловска.

Проводится досудебное расследование.

 

21 апреля 2017, 10:39
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

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