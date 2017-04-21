Главным приоритетом при строительстве зданий в Алматы должно быть качество и сейсмостойкость - Б.Байбек

Аким Алматы ознакомился с работой Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры, который занимается разработкой типовых и индивидуальных проектов, сейсмостойкостью защиты зданий и сооружений, а также исследованием и применением современных информационных технологий в строительстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В ходе посещения Бауыржан Байбек отметил, что для городских властей главным приоритетом при строительстве зданий в Алматы должны быть сейсмостойкость и качество возводимых объектов.

По словам генерального директора КАЗНИИСА Нурлана Уранхаева, сегодня институт является флагманом по вопросам сейсмостойкого строительства, разработке специальных технических условий на проектирование объектов повышенной этажности, расположенных на площадках сейсмичностью 9 и более баллов.

Сегодня специалистами института ведутся работы по обследованию и оценке сейсмостойкости сооружений существующей застройки с последующей разработкой рекомендаций и проектов усиления зданий. При этом, в своей работе они используют передовые методы проектирования, в т.ч. 3D моделирование с применением BIM-технологии и Eurocode.

«На собственном опыте подтверждено, что использование BIM-технологий значительно повышает качество проекта за счет выбора более оптимальных проектных решений и исключения ошибок еще на стадии проектирования, позволяет сделать более наглядным проект будущего здания и более точно спланировать расходы. Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика», - отметил Нурлан Уранхаев.

Стоит отметить, что две недели назад в ходе официальной поездки в Токио аким Алматы посетил исследовательский центр сейсмологии компании «Симидзу», которая входит в пятерку ведущих архитектурно-строительных компаний страны восходящего солнца. По итогам поездки Бауыржан Байбек поручил создать в Алматы сейсмолабораторию по японскому примеру.