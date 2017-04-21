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Названа главная опасность регулярного употребления сладких напитков

21 апреля 2017, 10:48

Соответствующие исследования опубликованы в журналах Alzheimer's & Dementia и Stroke, кратко о них сообщает EurekAlert!

Американские ученые показали, что регулярное употребление подслащенных напитков (например, газировки) приводит к сокращению объема головного мозга (в особенности гиппокампа) и ухудшению памяти, передает Lenta.ru.

Также ученые обнаружили, что ежедневное употребление диетической газировки (она содержит сахарозаменители) связано с трехкратным повышением риска возникновения инсульта и слабоумия, по сравнению с режимом питания, в котором не предполагается использование газированных напитков.

К подобным выводам специалисты пришли, проведя анализ исследований, посвященных влиянию на здоровье употребления сахаросодержащих напитков.

Данные объединяли три группы участников, прошедших магнитно-резонансное обследование. Первая совокупность людей включала в себя около четырех тысяч участников старше 30 лет, вторая — примерно трех тысяч человек старше 45 лет и третья — около 1,5 тысячи участников старше 60 лет.

«Наши результаты указывают на связь между высоким потреблением сахаросодержащих напитков и атрофией головного мозга, в том числе снижением объема мозга и ухудшением памяти», — отметил соавтор работ невролог Мэттью Пас из Бостонского университета (США).

Фото: Globallookpress.com

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