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Volkswagen Phideon стал подключаемым гибридом

21 апреля 2017, 10:48

Сам Phaeton также собираются возродить, но уже в виде стопроцентного электромобиля,

Cедан Volkswagen Phideon получил гибридную модификацию с возможностью подзарядки от сети. Ее мировая премьера состоялась на автосалоне в Шанхае.

Phideon – большая четырехдверка, исполняющая роль флагмана на китайском рынке после завершения производства Phaeton. Силовую установку для версии Phideon GTE полностью позаимствовали у Audi A6 L e-tron, который появился в Китае двумя годами ранее. 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI и электромотор выдает в совокупности 245 л.с. и 500 Нм. Электрический агрегат питается от литий-ионной батареи на 14,1 киловатт-часа – такая же используется, например, в новом Porsche Panamera E-Hybrid. Запас хода на чистой электротяге достигает 50 км, с полным баком седан может проехать в гибридном режиме до 850 км.

В Европе флагманским Volkswagen теперь является пятидверка Arteon. На данный момент для этой модели доступны только бензиновые и дизельные двигатели, однако ее прототип – Sport Coupe Concept GTE – был оснащен плагин-гибридной системой с V6 и двумя электромоторами. Ожидается, что со временем такой вариант поступит в продажу.

Сам Phaeton также собираются возродить, но уже в виде стопроцентного электромобиля, нацеленного на конкуренцию с Tesla Model S.


Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen

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