Основные индикаторы рынка труда за март 2017 года

Женщин хуже берут на работу и меньше платят. Уровень женской безработицы - 5,5% против 4,4% у мужчин, разница в зарплатах доходит до 42%

На казахстанском рынке труда в 2017 году стабильно удерживается уровень безработицы ниже 5% (с января по март - 4,9%). Для сравнения, по итогам 2014-2016 безработных было 5% от экономически активных граждан, в 2013 - 5,2%, в 2012 - 5,3%, ранее - еще выше.

По сообщению министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой, в 2017 году в стране будет создано более 630 тыс. рабочих мест.

С 1 января 2017 года в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая предусматривает:

- массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства,

- создание условий для массового предпринимательства через кредитование,

- развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

В рамках первого направления будет организовано бесплатное профтехобразование на базе колледжей со сроком обучения до 2,5 года. Также на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен» и учебных центров предприятий будут проводиться краткосрочные курсы профессионального обучения сроком от 1 до 6 месяцев. В отдаленных сельских населенных пунктах будут организованы мобильные учебные центры.

По второму направлению, кредиты для участников программы в городах будут выдаваться фондом «Даму», а в селах и малых городах Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (до 18 млн тенге) со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы - до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих.

Третье направление программы предусматривает усиление адресной поддержки в трудоустройстве отдельных категорий граждан (молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями), повышение мобильности трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда. Так, для стимулирования добровольной миграции Правительством РК определены 7 регионов для приема переселенцев, включая оралманов (Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) и 4 региона выбытия (Алматинская, Жамбылская, Мангистауская и Южно-Казахстанская области). Трудовым мигрантам из соответствующих регионов будут выделяться субсидии на переезд и покрытие расходов по аренде жилья в течение одного года.

В общем по РК по итогам 2016 года самый высокий уровень безработицы - в Алматы (5,3%) и ЮКО (5,2%), самый низкий - в Астане (всего 4,6%).

Примечательно, что по регионам РК показатели рынка труда сильно разнятся. Так, к примеру, в Мангистауской области в 2016 году наблюдался самый высокий уровень трудоустроенности мужчин (безработных - всего 2,7%), и в то же время - самый слабый показатель для женщин (безработных - 7,8%, худший показатель по РК).

Наибольшая разница между уровнем безработицы мужчин и женщин отмечена в Мангистауской (на 5,1 процентных пункта), Алматинской (на 2,1 п.п.) и Жамбылской (на 1,8 п.п.) областях.

Заработные платы женщин и мужчин также сильно отличаются. Так, наибольший разрыв отмечен в сфере растениеводства и животноводства - здесь женщины получают на 42,5% меньше мужчин. Также значительная разница отмечена в гостиничном и ресторанном бизнесе (женщины зарабатывают на 40,1% меньше мужчин), и такой преимущественно «мужской» отрасли, как добыча угля и лигнита (разница в пользу мужчин - 37,1%).

Мужчины получают больше почти во всех сферах деятельности, но есть и исключения. Например, значительный перевес среднемесячных номинальных зарплат в пользу женщин отмечен в сфере производства текстильных изделий (на 37,5%).