В Германии выставили на продажу нацистские реликвии
21 апреля 2017, 10:52
На торги выставлены редкие книги, иллюстрации из детских пропагандистских журналов, портреты нацистских лидеров, визитные карточки и открытки с изображением Гитлера.
В Мюнхене продадут с аукциона уникальные предметы времен нацистской Германии, передает телеканал НТВ.
Организаторы ожидают, что особый интерес коллекционеров вызовут два предмета: фотография с личной подписью фюрера и уникальное издание «Майн Кампф».
Вольфганг Лахер, глава аукционного дома «Zisska & Lacher»: «Это две самые дорогие вещи, которые уйдут с молотка на аукционе. Их начальная цена — 10 тысяч евро, но мы рассчитываем, что во время торгов покупатели предложат значительно больше».
В соответствии с правилами аукционного дома, купить лоты разрешат лишь тем, кто сможет доказать свой научный интерес к ним.
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