В Германии выставили на продажу нацистские реликвии

В Мюнхене продадут с аукциона уникальные предметы времен нацистской Германии

Организаторы ожидают, что особый интерес коллекционеров вызовут два предмета: фотография с личной подписью фюрера и уникальное издание «Майн Кампф».

Вольфганг Лахер, глава аукционного дома «Zisska & Lacher»: «Это две самые дорогие вещи, которые уйдут с молотка на аукционе. Их начальная цена — 10 тысяч евро, но мы рассчитываем, что во время торгов покупатели предложат значительно больше».





В соответствии с правилами аукционного дома, купить лоты разрешат лишь тем, кто сможет доказать свой научный интерес к ним.