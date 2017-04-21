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В Германии выставили на продажу нацистские реликвии

21 апреля 2017, 10:52

На торги выставлены редкие книги, иллюстрации из детских пропагандистских журналов, портреты нацистских лидеров, визитные карточки и открытки с изображением Гитлера.

В Мюнхене продадут с аукциона уникальные предметы времен нацистской Германии, передает телеканал НТВ.

Организаторы ожидают, что особый интерес коллекционеров вызовут два предмета: фотография с личной подписью фюрера и уникальное издание «Майн Кампф».

Вольфганг Лахер, глава аукционного дома «Zisska & Lacher»: «Это две самые дорогие вещи, которые уйдут с молотка на аукционе. Их начальная цена — 10 тысяч евро, но мы рассчитываем, что во время торгов покупатели предложат значительно больше».

В соответствии с правилами аукционного дома, купить лоты разрешат лишь тем, кто сможет доказать свой научный интерес к ним.



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