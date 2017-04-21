Назначен руководитель отдела Организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области

На должность руководителя отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области назначен Идрисов Бакытжан Жеткерович.

Бакытжан Идрисов родился в 1971 году. Окончил Кызылординский педагогический институт по специальности «учитель химии и биологии» и Кызылординский государственный университет имени Коркыта Ата по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».

В 2012-2014 гг..занимал должности заместителей руководителя областных управлений мобилизационной подготовки и архивов и документации.

С декабря 2014 года - главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области.