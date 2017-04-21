Назначен руководитель отдела Организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области
На должность руководителя отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области назначен Идрисов Бакытжан Жеткерович.
Бакытжан Идрисов родился в 1971 году. Окончил Кызылординский педагогический институт по специальности «учитель химии и биологии» и Кызылординский государственный университет имени Коркыта Ата по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».
В 2012-2014 гг..занимал должности заместителей руководителя областных управлений мобилизационной подготовки и архивов и документации.
С декабря 2014 года - главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области.
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