Назначен начальник Департамента по делам обороны Кызылординской области
На должность начальника Департамента по делам обороны Кызылординской области назначен Даулетбахов Мурат Шымкентбаевич.
Мурат Даулетбахов родился в 1966 году. С 1994 года - на воинской службе.
С 2013 года занимал должность начальника департамента по делам обороны Жамбылской области.
21 апреля 2017, 10:51
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата
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