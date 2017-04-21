Назначен начальник Департамента по делам обороны Кызылординской области

На должность начальника Департамента по делам обороны Кызылординской области назначен Даулетбахов Мурат Шымкентбаевич.

Мурат Даулетбахов родился в 1966 году. С 1994 года - на воинской службе.

С 2013 года занимал должность начальника департамента по делам обороны Жамбылской области.