Назначен аким Улытауского района

Акимом Улытауского района назначен 48-летний Ануар Омар. Он вернулся на государственную службу из бизнеса.

Бывший аким района Хамит Омаров покинул пост в связи с пенсионным возрастом. Кандидатура Ануара Омара согласована с Администрацией Президента РК и одобрена депутатами районного маслихата. Нового главу района представил активу аким области Ерлан Кошанов.

«В соответствии с порядком назначения, установленным Указом Президента РК, состоялась внеочередная сессия Улытауского районного маслихата. На должность акима района была предложена кандидатура Омара Ануара Серікбайұлы. Депутаты маслихата дали свое согласие», - сказал Ерлан Кошанов.

На заседании районного актива аким области поставил задачи по развитию региона, реализации стратегических государственных программ.

Ануар Омар родился 13 июня 1968 г. в Алматы. Имеет три высших образования, окончил Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Казахский университет путей сообщения. По квалификации: учитель казахского языка и литературы в русской школе, юрист, бакалавр экономики.

Работал в СМИ - корреспондентом и заместителем главного редактора газет в Жезказгане и Сатпаеве. Трудился в сфере культуры. Возглавлял филармонию Жезказганской области и филармонию им. Т. Калмаганбетова. Был директором государственного музея Жезказгана.

С 2010 по 2016 год работал на госслужбе. Был акимом Улытауского сельского округа, заместителем акима, затем акимом Улытауского района, акимом города Сатпаева.

Затем ушел в бизнес. С марта 2016 года до назначения был директором по развитию ТОО «Smart SoIution» в Астане.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».