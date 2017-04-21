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Преступник, устроивший стрельбу в Париже, писал о своих планах в соцсетях

21 апреля 2017, 11:03

Такую информацию сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.

Злоумышленник, совершивший нападение на сотрудников полиции на Елисейских полях в столице Франции, предупреждал о своих планах в мессенджере Telegram, передает Вести.ru.

В настоящее время правоохранители ищут сообщника нападавшего, передает информационное агентство REGNUM. Уже установлено, что второй предполагаемый преступник приехал в Париж из Бельгии на поезде.

Вечером 20 апреля неизвестный напал на сотрудников полиции, застрелил одного из них и ранил ещё одного в районе Елисейских полей в Париже. Нападавшего удалось нейтрализовать. Как уточнил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде, мужчина вел по полицейским прицельный огонь.

Президент Пятой республики Франсуа Олланд отметил, что произошедшее "связано с терроризмом". Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование случившегося.

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Фото EPA

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