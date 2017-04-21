В Чехии растет интерес к ЕАЭС и новым возможностям для чешского бизнеса

В Праге (Чехия) по инициативе Торгового представительства Российской Федерации в Чешской Республике состоялась конференция «Внешнеэкономические связи Европейского союза со странами Евразийского экономического союза».

С ключевым докладом выступила заместитель директора Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Саадат Асансеитова. Она рассказала о результатах функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 году, тенденциях и перспективах его развития, а также о возможностях, открывающихся для чешского бизнеса в сотрудничестве со странами ЕАЭС. В частности, Саадат Асансеитова проинформировала представителей деловых кругов о перспективах восстановления экономического роста и торгового оборота стран ЕАЭС, остановившись отдельно на динамике торговли со странами Европейского союза и с Чехией. Представитель ЕЭК сообщила о достижениях стран Евразийского экономического союза по улучшению условий ведения бизнеса, о работе по устранению барьеров на внутреннем рынке и начале функционирования рынка лекарственных средств и медицинских изделий, о нормах Таможенного кодекса ЕАЭС, направленных на упрощение таможенных процедур для бизнеса. Особый акцент был сделан на международной деятельности Евразийского экономического союза и развитии контактов с иностранными партнерами.

В конференции приняли участие послы Армении, Беларуси, Казахстана и России в Чешской Республике, торговый представитель РФ в Чехии, депутаты Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти Чехии.

В рамках рабочего визита в Прагу состоялись встречи Саадат Асансеитовой с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Мартином Тлапой и директором Департамента внешнеэкономической политики Министерства промышленности и торговли Чешской Республики Мартином Поспишилом, в ходе которых состоялся обмен мнениями о возможных формах и перспективах развития сотрудничества между ЕЭК и Чехией.

Справка:

Международные конференции в Чешской Республике по тематике ЕАЭС проводятся регулярно при содействии Торгового представительства РФ в Чешской Республике и поддерживаются официальными властями. Число участников постоянно увеличивается.