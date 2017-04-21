ЕЭК рассматривает варианты использования практик ОЭСР на наднациональном уровне

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена разработать пакет предложений по включению инструментов и принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для использования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Круглый стол с участием экспертов по вопросам использования лучших практик ОЭСР в работе ЕАЭС впервые прошел на площадке Евразийской экономической комиссии в Москве. В приветственном слове от лица Первого заместителя Председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, отмечено, что интеграция в мировую экономику требует «разговора на одном языке» со странами-партнерами. Лучшие практики ОЭСР в существенной степени способствуют такому взаимодействию.

«ОЭСР обладает общепризнанной экспертизой в области экономического анализа. Инструментарий ОЭСР основан на лучшем мировом опыте. Мы предлагаем сторонам совместно выработать предложения по применению стандартов ОЭСР в рамках ЕАЭС», - отметила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

По мнению министра, в ходе диалога со странами евразийской «пятерки» и подразделениями Комиссии, важно определить общие подходы к внедрению на наднациональном уровне стандартов ОЭСР, которые позволят повысить эффективность ЕАЭС. Комиссия также может стать площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов национальных повесток государств ЕАЭС.

Участники встречи отметили, что учет наилучших практик ОЭСР и включение прогрессивных норм необходим при разработке торговых соглашений. Ряд инструментов, предлагаемых ОЭСР, позволит выявить и сократить барьеры внутри ЕАЭС. Мониторинг страновых показателей индикатора упрощения процедур торговли ОЭСР/ВТО и работа по улучшению рейтинга стран ЕАЭС могут привести к значительному снижению стоимости поставок. Применение практики ОЭСР в области цифровой экономики, экологии и «зеленой экономики» будет способствовать развитию экономики Союза в целом и его государств-членов в частности, повышению ее эффективности и конкурентоспособности.

По мнению участников встречи, налаживание автоматического обмена налоговой информацией в ЕАЭС, что может быть реализовано через присоединение к Конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, многосторонним соглашениям об автоматическом обмене финансово-учетной информации и обмене отчетами Country-by-Counrty, может привести к дополнительным поступлениям в бюджеты стран Союза. В то время как присоединение к Руководству ОЭСР для многонациональных компаний либо совершенствование национального законодательства государств-членов ЕАЭС с учетом данного Руководства станет существенным стимулом привлечения инвестиций.

Как считают эксперты, использование принципов ОЭСР обеспечивает новое качество экономики благодаря изменениям в государственном регулировании. При этом использование уже существующих практик дает возможность существенно снизить финансовые и временные издержки.

Участники семинара согласились, что включение в право ЕАЭС наилучших практик ОЭСР является логическим продолжением развития интеграционного объединения.

Справка

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

ОЭСР занимает особое положение в системе международных институтов. Сегодня в ОЭСР входит 35 государств, в том числе членов ЕС. На долю государств ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП.

Практически все страны ЕАЭС, так или иначе, уже имеют опыт работы с ОЭСР. Сегодня эта организация представляет собой глобальный think tank, который работает для того, чтобы помочь правительствам разных стран выработать наиболее эффективные подходы по обеспечению экономического роста. Рейтинги ОЭСР зачастую представляют собой понятный ориентир для инвесторов и политиков во всем мире, а сама организация реализует стратегию глобального партнерства.