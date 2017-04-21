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Павлодарские аграрии заинтересованы в приобретении белорусской сельхозтехники

21 апреля 2017, 11:13

Делегация Павлодарской области после Минска побывала в Гомельской области.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов, находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь, пообещал рассмотреть возможность покупки местной техники через АО «КазАгроФинанс», передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Делегация Павлодарской области после Минска побывала в Гомельской области. В городе Жлобин гости, в сопровождении председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, посетили металлургический завод, где работает более 11 тысяч человек. Представители компании организовали обзорную экскурсию по заводу и продемонстрировали производимую здесь продукцию.


Также павлодарцы побывали в Жлобинском центре олимпийского резерва.

Затем делегация осмотрела агрогородок «Тихиничи» в Рогачевском районе. Это хозяйство располагает 10 тысячами гектаров сельскохозяйственных угодий и имеет почти десятитысячное поголовье крупного рогатого скота.

После павлодарцы ознакомились с производством продукции на Рогачевском молочно-консервном комбинате, где выпускают сгущенку, сыры и другие молочные продукты.


В Гомеле гостям показали завод «Гомсельмаш», где под брендом «ПАЛЕССЕ» производятся модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны и косилки. Как оказалось, если приобретать сельскохозяйственную технику напрямую у производителя, она выходит на порядок дешевле.

Булат Бакауов отметил, что необходимо рассмотреть возможность покупки белорусской техники через АО «КазАгроФинанс» для павлодарских сельхозтоваропроизводителей. Также в областном центре гости посетили кондитерскую фабрику «Спартак».

Автор: Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева

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