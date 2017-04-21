Дискриминация в отношении женщин недопустима

Как известно, нормы международного права в области прав человека запрещают дискриминацию по признаку пола и включают в себя гарантии равноправного осуществления мужчинами и женщинами гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав.

В статье 15 (1) Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин четко определено, что государства, ратифицировавшие Конвенцию, должны предоставлять равный правовой статус женщинам и мужчинам, а положения статьи 2 Конвенции налагают на эти государства обязательство принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин.

Государства-участники настоящей Конвенции, учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций утвердил веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин приняли Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Одно из важнейших положений Конвенции 1979 года - это раскрытие понятия «дискриминация в отношении женщин».

Согласно статье 1 вышеуказанной Конвенции указывается, что любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской и любой другой области.

Кроме того, Всеобщая декларация прав человека подтверждает принцип недопущения дискриминации и провозглашает, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными в ней, без какого-либо различия, в том числе различия в отношении пола.

В Конституции Республики Казахстан правам и свободам человека и гражданина посвящен раздел «Человек и гражданин», в котором определено, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. В частности, в пункте 2 статьи 14 Конституции, указывается, что «никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

Реалии нашей действительности подтверждают факт того, что женщины в нашем государстве занимают активную жизненную позицию, работают на ключевых участках в различных правительственных и частных организациях и на производстве.

Судья Алматинского районного

суда г.Астаны Молдыбаева А.Е.