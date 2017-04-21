Махмуда Ахмадинежада не допустили к президентским выборам в Иране
21 апреля 2017, 11:23
Аналогичное решение контролируемый правительством Совет стражей конституции принял в отношении его соратника Хамида Багхаи.
В Иране утвердили шесть кандидатов на пост президента страны, среди которых - нынешний президент Хасан Роухани и один из лидеров консервативного лагеря Эбрахим Раиси. Бывший лидер Ирана Махмуда Ахмадинежада к выборам допущен не был, передает Русская служба BBC.
Окончательный список кандидатов, которые смогут принять участие в выборах 19 мая, будет объявлен 27 апреля. Сообщается, что о желании баллотироваться заявили более 1600 человек.
Роухани был избран президентом Ирана в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.
Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.
Эбрахим Раиси - консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы.
Считается, что его поддерживает духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Решение Махмуда Ахмадинежада, возглавлявшего страну на протяжении двух сроков в 2005-2013 годах, бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным.
В прошлом году аятолла Хаменеи предупредил Ахмадинежада, что подобный шаг - "не в его интересах и не в интересах страны".
Аятолла назначает около половины членов Совета стражей конституции.
Ожидается, что Роухани и Раиси в ходе президентской кампании будут уделять особое внимание состоянию экономики, а также ядерному соглашению, которое Роухани называл главным успехом своего президентства.
Среди других одобренных Наблюдательным советом кандидатов - мэр Тегерана и вице-президент Ирана.
Фото с сайта entekhab.ir
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