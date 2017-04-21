Махмуда Ахмадинежада не допустили к президентским выборам в Иране

В Иране утвердили шесть кандидатов на пост президента страны, среди которых - нынешний президент Хасан Роухани и один из лидеров консервативного лагеря Эбрахим Раиси. Бывший лидер Ирана Махмуда Ахмадинежада к выборам допущен не был, передает передает Русская служба BBC





Окончательный список кандидатов, которые смогут принять участие в выборах 19 мая, будет объявлен 27 апреля. Сообщается, что о желании баллотироваться заявили более 1600 человек.





Роухани был избран президентом Ирана в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.





Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Эбрахим Раиси - консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы. Считается, что его поддерживает духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.





Решение Махмуда Ахмадинежада, возглавлявшего страну на протяжении двух сроков в 2005-2013 годах, бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным. В прошлом году аятолла Хаменеи предупредил Ахмадинежада, что подобный шаг - "не в его интересах и не в интересах страны".

Аятолла назначает около половины членов Совета стражей конституции.

Ожидается, что Роухани и Раиси в ходе президентской кампании будут уделять особое внимание состоянию экономики, а также ядерному соглашению, которое Роухани называл главным успехом своего президентства. Среди других одобренных Наблюдательным советом кандидатов - мэр Тегерана и вице-президент Ирана.



