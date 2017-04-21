В Актобе известную женщину-полицейского судят за превышение полномочий
21 апреля 2017, 11:25
По просьбе Жаннат Ахетовой дорожный полицейский прекратил заполнять протокол и отпустил водителя, нарушившего ПДД.
Известная на всю страну женщина-полицейский Жаннат Ахетова, получившая среди народа прозвище «Зена», оказалась на скамье подсудимых. Ее и полицейского батальона дорожно-патрульной службы обвиняют в превышении должностных полномочий и подделке документов, сообщает "Актобеньюс".
По материалам дела, 26 сентября 2016 года жительница Актобе, управляя автомобилем, совершила поворот в неположенном месте.
Ее остановил полицейский батальона дорожно-патрульной полиции Мирас Ибадуллаев. Также выяснилось, что у дамы за рулем не было страховки. Однако женщина, не соглашаясь с фактом нарушения ПДД, обратилась к знакомой – старшему инспектору службы БДПП УВД Актобе Жаннат Ахетовой.
Последняя уговорила коллегу не привлекать нарушительницу к административной ответственности. Полицейский прекратил заполнять протокол и отпустил водителя. В этот же день, чтобы скрыть следы преступления, Ахетова забрала у Ибадуллаева оригинал протокола и изготовила в типографии новый поддельный бланк.
Ибадуллаев, осознавая противоправность своих действий, использовал заведомо подложные документы, путем составления поддельного протокола об административном правонарушений в отношении другого лица Утегенова и предоставил материал командиру взвода.
Мирасу Ибадуллаеву и Жаннат Ахетовой теперь грозит тюремный срок.
Фото: aktobetimes.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855111-c2476fd0116c5e9020f17681897e07fc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...