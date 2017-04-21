В Актобе известную женщину-полицейского судят за превышение полномочий

Известная на всю страну женщина-полицейский Жаннат Ахетова, получившая среди народа прозвище «Зена», оказалась на скамье подсудимых. Ее и полицейского батальона дорожно-патрульной службы обвиняют в превышении должностных полномочий и подделке документов , сообщает , сообщает "Актобеньюс"





По материалам дела, 26 сентября 2016 года жительница Актобе, управляя автомобилем, совершила поворот в неположенном месте.





Ее остановил полицейский батальона дорожно-патрульной полиции Мирас Ибадуллаев. Также выяснилось, что у дамы за рулем не было страховки. Однако женщина, не соглашаясь с фактом нарушения ПДД, обратилась к знакомой – старшему инспектору службы БДПП УВД Актобе Жаннат Ахетовой.





Последняя уговорила коллегу не привлекать нарушительницу к административной ответственности. Полицейский прекратил заполнять протокол и отпустил водителя. В этот же день, чтобы скрыть следы преступления, Ахетова забрала у Ибадуллаева оригинал протокола и изготовила в типографии новый поддельный бланк.





Ибадуллаев, осознавая противоправность своих действий, использовал заведомо подложные документы, путем составления поддельного протокола об административном правонарушений в отношении другого лица Утегенова и предоставил материал командиру взвода.









Мирасу Ибадуллаеву и Жаннат Ахетовой теперь грозит тюремный срок.



