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В Актобе известную женщину-полицейского судят за превышение полномочий

21 апреля 2017, 11:25

По просьбе Жаннат Ахетовой дорожный полицейский прекратил заполнять протокол и отпустил водителя, нарушившего ПДД.

Известная на всю страну женщина-полицейский Жаннат Ахетова, получившая среди народа прозвище «Зена», оказалась на скамье подсудимых. Ее и полицейского батальона дорожно-патрульной службы обвиняют в превышении должностных полномочий и подделке документов, сообщает "Актобеньюс".

По материалам дела, 26 сентября 2016 года жительница Актобе, управляя автомобилем, совершила поворот в неположенном месте.

Ее остановил полицейский батальона дорожно-патрульной полиции Мирас Ибадуллаев. Также выяснилось, что у дамы за рулем не было страховки. Однако женщина, не соглашаясь с фактом нарушения ПДД, обратилась к знакомой – старшему инспектору службы БДПП УВД Актобе Жаннат Ахетовой.

Последняя уговорила коллегу не привлекать нарушительницу к административной ответственности. Полицейский прекратил заполнять протокол и отпустил водителя. В этот же день, чтобы скрыть следы преступления, Ахетова забрала у Ибадуллаева оригинал протокола и изготовила в типографии новый поддельный бланк.

Ибадуллаев, осознавая противоправность своих действий, использовал заведомо подложные документы, путем составления поддельного протокола об административном правонарушений в отношении другого лица Утегенова и предоставил материал командиру взвода.



Мирасу Ибадуллаеву и Жаннат Ахетовой теперь грозит тюремный срок.

Фото: aktobetimes.kz

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