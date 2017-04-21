Первый электромобиль Volvo будут выпускать в Китае

Volvo также подтвердила, что уже разрабатывает еще один электромобиль на старшей архитектуре Scalable Product Architecture (SPA).

На международном автосалоне в Шанхае компания Volvo Cars объявила, что ее первый электромобиль, предназначенный для мирового рынка, будет выпускаться в Китае. Новинку построят на модульной платформе Compact Modular Architecture (CMA), которую Volvo и Geely разработали совместными усилиями для производства компактных моделей, в том числе – всех новых «Вольво» сороковой серии и автомобилей нового бренда Lynk & Co.





Volvo начнет поставлять свой электрокар по всему миру в 2019 году. Что это будет за машина – пока неизвестно, по некоторым данным – небольшой кроссовер. Зато мы знаем, что запас хода на одном заряде составит не менее 400 км, а цены будут начинаться с 35-40 тысяч долларов США.





Volvo также подтвердила, что уже разрабатывает еще один электромобиль на старшей архитектуре Scalable Product Architecture (SPA), лежащей в основе всех автомобилей девяностой серии и нового XC60.





К 2025 году шведы рассчитывают продать в общей сложности 1 миллион машин на электротяге – «чистых» электрокаров и подзаряжаемых гибридов. При этом плагин-гибридные модификации появятся у каждой модели бренда.





Китай Volvo выбрала для организации производства неслучайно: это главная «электромобильная» страна – и по объему продаж, и по количеству имеющихся публичных зарядных станций. К тому же местные власти активно поддерживают электрификацию транспорта.



