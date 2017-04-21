Фильм «Жол: путь боксера» получил приз на международном фестивале
21 апреля 2017, 11:31
Фильм рассказывает историю молодого уличного бойца-самоучки, который участвует в подпольных боях без правил.
Художественный фильм «Жол: путь боксера» режиссера Аскара Узабаева получил приз «Лучший сюжет» на Международном фестивале спортивного кино «Красногорский», который прошел в России с 13 по 20 апреля 2017 года, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.
«Картина «Жол: путь боксера», повествующая о самом популярном казахстанском виде спорта - боксе, снята на киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Фильм рассказывает историю молодого уличного бойца-самоучки, который участвует в подпольных боях без правил», - отмечается в сообщении.
Съемки фильма проходили в Алматы. Часть сцен снималась на барахолке, а сцены боксерских тренировок - в спортивном зале КазНАУ.
Главную роль в фильме сыграл молодой актер Назар Шархан, солист музыкальной группы G.H.A.D. Образ возлюбленной главного героя сыграла молодая актриса, выпускница КазНАИ им Т. Жургенова Динара Жумагалиева. Роль главного злодея исполнил известный казахстанский актер, заслуженный артист Республики Казахстан Димаш Ахимов («Последний переход», «Примите Адама!»). Также в фильме приняли участие Ержан Тусупов («Кто Вы, господин Ка?») в роли отца Темирлана, и заслуженный артист Республики Казахстан Ерик Жолжаксынов в роли тренера.
Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» является крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. Президент кинофестиваля - трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы - Ирина Роднина.
В этом году в программу фестиваля поступило рекордное количество заявок - около 100 кинолент. Для участия отобрано порядка 70 художественных и документальных кинолент, представленных участниками из 15 стран мира, среди которых: Россия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Молдова и др.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855115-67279059ac38c81444570ef7b9f11e6a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...