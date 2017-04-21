Экономическая дипломатия

Министерство иностранных дел и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» объединяют усилия по привлечению иностранных инвестиций и продвижению казахстанского экспорта.

Глава МИДа Кайрат Абдрахманов и председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов обсудили вопросы взаимодействия в реализации положений ежегодного Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Особое внимание уделено координации работы МИДа и НПП «Атамекен» по привлечению иностранных инвестиций и продвижению казахстанского экспорта. Разветвленная сеть дипломатических представительств Казахстана за рубежом и широкая представленность «Атамекена» в регионах страны являются взаимодополняющими благоприятными факторами, отмечается в сообщении МИДа.

- В настоящее время внешнеполитическое ведомство, выполняя поручение Президента, ориентировано на укрепление экономической дипломатии, ведется работа по соответствующему переформатированию деятельности министерства. В новых условиях усилится акцент на прямой работе с частным сектором. В связи с этим возрастает значимость сотрудничества с НПП как важным связующим звеном между государством и бизнесом, - считает Кайрат Абдрахманов.

Аблай Мырзахметов рассказал об имеющихся возможностях в сфере консультационной поддержки иностранным инвесторам и поиска надежных партнеров через региональные палаты предпринимателей и центры обслуживания предпринимателей. При этом, помимо фокуса на транснациональные корпорации, значительные перспективы имеет работа с малым и средним бизнесом зарубежных стран.

Отдельной темой во время беседы стало использование потенциала интернет-ресурса НПП «Региональная карта развития предпринимательства» и механизма двусторонних деловых советов как действенных инструментов в решении совместных задач. Также обсуждались перспективы взаимодействия с вновь создаваемыми национальными компаниями KazakhInvest и KazakhExport, в том числе с использованием их представительств в стране и за рубежом.

Лилия Сыздыкова