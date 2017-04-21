Селекторное совещание о ходе призывной весенней кампании прошло в Минобороны РК
В Министерстве обороны РК под руководством министра, генерал-полковника Сакена Жасузакова прошло селекторное совещание по вопросам организации призыва граждан на срочную воинскую службу весной 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На селекторное совещание были привлечены начальники структурных подразделений МО и ГШ ВС РК, главнокомандующие видами, командующие родами войск, войсками региональных командований ВС РК, заместители акимов областей, городов Астана и Алматы - председатели призывных комиссий, начальники Департаментов по делам обороны областей, городов Астана и Алматы.
«В ходе совещания рассмотрены вопросы организации комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики военнослужащими срочной службы и подведены итоги проверки призывных комиссий местных органов военного управления Жамбылской и Южно-Казахстанской областей», - говорится в сообщении.
Как отметил, начальник Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК генерал-майор Муслим Даиров, данное расширенное селекторное совещание направлено на качественное решение задач в ходе организации призыва.
Подводя итоги совещания, глава военного ведомства поставил ряд конкретных задач перед руководством местных органов военного управления касательно дальнейшего качественного отбора призывников на срочную воинскую службу.
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