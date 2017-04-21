Глава государства оценил готовность объектов ЭКСПО к проведению выставки
21 апреля 2017, 11:57
Он уверен, что достойная организация проведения выставки продемонстрирует еще раз мировому сообществу достижения независимого Казахстана.
В Астане началось совещание по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию города Астаны под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе совещания глава государства отметил быстрые темпы развития столицы Казахстана.
«Мы знаем что город Астана развивает из года в год. Это цель государства. Мы выполняем ее. Только за 5 последних лет региональный продукт вырос в три раза по Астане. За этот период в столицу было вложено почти 4,5 триллиона тенге инвестиций. Доля Астаны в экономике страны поднялась до 12%. То есть мы обогатили Казахстан на один город - огромный актив, который начал отдавать вложенные средства в казну государства», - сказал он.
По его словам, сегодня доля малого и среднего бизнеса Астаны в экономике составляет 46% - это самый высокий уровень среди других регионов страны.
«Астана стала городом миллионником. Ввод жилья только в прошлом году составляет 2,3 млн кв м (…). Как результат, Астана соответствует рекомендованному ООН уровню обеспеченности жилья на одного человека. Город стал традиционным местом проведения важнейших, в том числе глобальных мероприятий, встреч. Он стал известен в мире», - подчеркнул Н. Назарбаев.
Также Президент оценил организацию подготовки к проведению Международной выставки ЭКСПО-2017.
«9 июня состоится торжественное открытие ЭКСПО - 2017, я только что объехал, зашел и посмотрел объекты строящиеся. Готовность у нас сегодня высокая, находятся на завершающем этапе, ведутся работы по обустройству. По насыщению объектов. Достойная организация проведения выставки продемонстрирует еще раз мировому сообществу достижения независимого Казахстана», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Liter.kz
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