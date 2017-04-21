Жамбылский автокараван с сельхопродукцией отправился в Астану

Проведение сельскохозяйственных ярмарок в городах Астана и Алматы жамбылскими товаропроизводителями стало традиционным.

Сегодня с целью расширения двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между Жамбылской областью и городом Астана отправился автокараван с сельхозпродукцией для проведения двухдневной сельхозярмарки , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Ярмарка жамбылских сельхозтоваропроизводителей состоится 22-23 апреля текущего года на территории спортивного комплекса «Алатау».





Общий объем качественного товара составил более 201 тонн продукции на сумму 156 млн. тенге.





Астанчане смогут приобрести мясо-молочную, плодоовощную, колбасные, мучные, рыбные продукции, крупы, растительные и животные масла по ценам ниже рыночных на 8-20 процентов. В том числе 15 тонн мяса конины, 7 тонн мяса птицы, 11 тонн колбасных изделий, 21 тонну молочной продукции, 5 тысяч яиц, 5 тонн гречки, 5 тонн риса, 1,5 тонн кондитерских и 6 тонн макаронных изделий, 5,5 тонн растительного масла, 5 тонн сахара, 0,5 тонн соли, 7 тонн рыбы, 2,5 тонны мёда, 2 тонны сухофруктов, а также 104 тонн овощей и фруктов.





Кроме того, будет организован концерт с участием артистов Жамбылской областной филармонии.





Напомним, что проведение сельскохозяйственных ярмарок в городах Астана и Алматы жамбылскими товаропроизводителями стало традиционным.







