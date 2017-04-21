В Алматы за скрытый знак «80» на пр.Аль-Фараби ответят рекламщики
21 апреля 2017, 12:01
Как стало известно, на директора подрядной организации, установившей рекламную конструкцию по пр.Аль-Фараби в районе гольф-клуба «Ариал» составлен административный протокол.
Как сообщает пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, протокол составлен по ст. 630 ч.1 КоАП РК, за ограничение видимости ТСРДД (технические средства регулирования дорожным движением). Произведена переустановка дорожного знака 3.24 за счет владельца рекламной конструкции в соответствии с требованиями СТ РК, сообщает motor.kz.
Напомним, вчера прошла новость о якобы снижении ограничения скорости движения по проспекту Аль-Фараби в Алматы, позже стало ясно, что знак «80» свернули рабочие.
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