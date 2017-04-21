В США педагог показала детям, как убить кролика об металлическую балку

Девочку, снявшую на видео "экзекуции" животного, исключили на несколько дней за неразрешённую съёмку, а также поставили ей ноль баллов за урок.

На уроке по агроведению учительница показала, как умертвить животное, ударив его об металлическую конструкцию, пишет пишет Life.ru





В США в техасской школе педагог на уроке агроведения показала ученикам, как убить кролика об металлическую балку. Одна из учениц засняла кровавый инструктаж на видео, за это её исключили из школы. Об этом сообщает chron.com.





В Техасе, во время урока по сельскохозяйственной науке, преподавательница показала ученикам, как умертвить кролика, ударив его об металлическую конструкцию. Демонстрация проходила на улице, в рамках занятий на тему убоя скота.





Одна из учениц, которая присутствовала на "экзекуции" кролика, сняла происходящее на видео. Когда об этом узнало руководство школы — девочку исключили на несколько дней за неразрешённую съёмку, а также поставили ей ноль баллов за урок.

Следует отметить, что в Кодексе образования штата Техас оговаривается тот факт, что на уроках по сельскохозяйственной науке школьники должны обсуждать с преподавателям темы, связанные с забоем скота. Однако там не говорится ничего про демонстрацию подобных процедур.

В школе, где произошёл инцидент, заверили, что больше занятий, посвящённых убою животных и обработке туш, не планируется.





Внимание! Видео содержит сцены жестокости.









Евгения Зубкова