Акцизный налог снижен на казахстанскую продукцию вывозимую в Узбекистан

С 1 апреля 2017 года Узбекистан изменил акцизные налоги на импортную сельскохозяйственную продукцию согласно постановлению «О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» от 31 марта 2017 года.

Принятые меры являются следствием официального визита в Казахстан Президента Республики Узбекистан в марте текущего года.

Созданы благоприятные условия по доступу на рынок Узбекистана для казахстанских производителей сельскохозяйственной продукции.

Отменен акцизный налог на макаронные изделия (ранее составлял 30 и 50%).

Снижены акцизы на ввозимую в Узбекистан сельскохозяйственную продукцию:

— на 55% на муку пшеничную (с 11 до 5%);

— в 2 раза на масло подсолнечное и сафлоровое (с 20 до 10%);

— в 5 раз на консервированные овощи, без добавления уксуса (с 50 до 10%);

— в 2,3 раза на фруктовые и овощные соки (с 70 до 30%);

— в 2,8 раза на продукты для приготовления соусов и готовые соусы (с 70 до 25%, исключая томатный кетчуп и майонез).

В 2016 году экспорт казахстанской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (90 товарных позиций) в Узбекистан составил 426,9 млн.долл. США.

Так, Казахстан экспортировал в Узбекистан в прошлом году 1725,2 тыс. тонн зерна, 4,7 млн. тонн муки, 96 тыс.тонн семян подсолнечника, 10,2 тыс. тонн растительного масла, 51 тыс. тонн картофеля.