В 2017 году за счет государственных инвестиций построят 25 тысяч квартир

Сегодня в медиа-центре Министерства по инвестициям и развитию РК состоялся брифинг с участием Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабата Жайымбетова посвященный итогам деятельности Комитета по делам строительства и ЖКХ за 2016 год и 1 квартал 2017 года.

В своем выступлений Председатель отметил, что в 2016 году задачи Комитета в сфере строительства и ЖКХ были достигнуты, сохраняется тенденция роста отрасли и выделенные средства освоены полностью.

«Инвестиции в жилищную отрасль увеличились с 740 млрд. тенге в 2015 году до 830 млрд. тенге в 2016 году, в 1 квартале текущего года направлено 174 млрд. тенге. Жилищный фонд республики увеличился на 10,5 млн. кв. метров, это порядка 90 тыс. жилищ. 2017 году 3,1 млн. кв. метров или 25 тыс. жилищ, что на 25,3% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. В 2017 году по стране в рамках программы «Нұрлы жер» будет построено порядка 100 тысяч жилищ, из них за счет государственных инвестиций 25 тыс. квартир», - отметил Мархабат Жайымбетов.

В ходе брифинга отмечено о поддержке строительства индивидуального жилья и о новых пилотных подходах для развития ИЖС, которые были предложены в областных центрах.

По словам Мархабата Жайымбетова, - «Для социально-уязвимых слоев населения будет строиться арендное жилье без выкупа. Будут увеличены объемы ввода кредитного жилья для вкладчиков системы жилстройсбережений. Предусматривается строительство жилья частными застройщиками и повышение доступности ипотечного кредитования через предоставление государством субсидий».

В сфере ЖКХ реализуются 83 проекта, что позволит снизить износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 60%.

Планируется в текущем году увеличить доступ к водоснабжению на 2% в городах и 2,7 % в селах страны. В целом в этой сфере будут реализованы 150 проектов.

Также, Комитет продолжает работу по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, улучшению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности субъектов рынка.

Проводимые реформы позволили сократить для предпринимателей количество разрешительных процедур с 25 до 8 и срок получения разрешения на строительство с 3-х до 1 месяца. В результате проводимых мер улучшены позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business». По оценке Всемирного Банка за 2 года Казахстан поднялся с 152 на 22 место.

В рамках перехода к саморегулированию экспертной деятельности в строительной отрасли передано в рыночную среду 60% экспертизы, с 2020 года 90% экспертизы проектов будут находиться в частном рынке.

Расширяются сметные расценки на новые технологии в строительстве на основе разработки технологических карт.

В рамках интеграции в европейскую и мировые системы технического регулирования строительной отрасли до конца 2017 года планируется отмена устаревших СНиП по общестроительным вопросам, до конца 2019 года планируется полный переход к системе Еврокодов.

Внедряются цифровые технологии в строительной отрасли:

- единая информационная система «е-Шаңырақ» для обеспечения прозрачности деятельности органов управления объектом кондоминиума, позволяющая жителям участвовать в управлении и содержании объекта кондоминиума посредством электронного голосования, просмотра отчетности и оценки работы органов управления, а также использования мобильного приложения;

- проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов по принципу «одного окна» посредством электронного Портала, которое объединит отраслевые экологические, санитарно-эпидемиологические и строительные экспертизы в одну экспертную организацию.