"На донышке": отца Дианы Шурыгиной лишили прав за пьяную езду

Суд в Ульяновске оштрафовал отца скандально известной Дианы Шурыгиной Алексея на 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 1,5 года.

Отцу скандально известной Дианы Шурыгиной Алексею в ближайшем времени придётся встретиться с судебными приставами. Ему грозят обязательные работы до 50 часов или административный арест на 15 суток за то, что он не платит штраф. По данным Лайфа , в начале апреля 2017 года сотрудники ФСПП возбудили исполнительное производство по взысканию с Алексея Шурыгина 30 тысяч рублей. Это штраф, к которому его приговорил суд за управление автомобилем в пьяном виде.





Эта история началась в ноябре 2016 года — ещё до того, как семья Шурыгиных получила всероссийскую скандальную известность. На одной из улиц Ульяновска дежурил экипаж ДПС из двух инспекторов. В полночь их внимание привлёк автомобиль, который они решили остановить и проверить. За рулём находился 38-летний Алексей Шурыгин. Гаишники сразу заподозрили, что водитель пьян, и при свидетелях провели экспресс-тест с помощью алкотестера. Прибор подтвердил опасения инспекторов: доза алкоголя в выдохе Шурыгина оказалась в два раза выше допустимой нормы — 0,34 мг/л при разрешённых 0,16 мг/л.





Инспекторы, как и полагается, составили на Шурыгина протокол об административном правонарушении по статье 12.8 ч.1 КоАП ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения"), отправили его машину на штрафстоянку, а материалы дела сразу же передали в суд.





Заседание по делу Шурыгина состоялось 29 ноября 2016 года в судебном участке № 10 Засвияжского района Ульяновска. Сам Шурыгин не пришёл, хотя был заранее извещён по всем правилам. Заседание было коротким.

— Признать Шурыгина виновным и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев, — говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении Лайфа.

В постановлении суда говорится, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу или по истечении срока отсрочки.

Шурыгин так и не оплатил штраф, и 10 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Вместе с тем на Шурыгине числятся ещё четыре неоплаченных штрафа от ГИБДД на общую сумму в семь тысяч рублей. О каких именно нарушениях идёт речь, неизвестно, но по этим штрафам также было возбуждено исполнительное производство.





Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска получила широкую известность после истории с изнасилованием: в марте 2016-го в загородном коттедже на дне рождения друга её изнасиловал 21-летний Сергей Семёнов.

В декабре того же года суд признал Семёнова виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, но после апелляции срок ему сократили до трёх лет. После вынесения приговора в соцсетях появилась группа поддержки осуждённого, в которую вступили десятки тысяч человек. Родственники и друзья Семёнова не верят в справедливость приговора и считают, что его интимная близость с Шурыгиной была по обоюдному согласию.

В итоге историю Шурыгиной обсуждали в пяти выпусках программы "Пусть говорят". Причём сразу после первой программы в Сети появился мем "водка на донышке". Именно эту фразу произнесла девушка, отвечая на вопрос из гостей, что она пила из алкоголя на злополучной вечеринке.





Алексей Картышев