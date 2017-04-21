С. Жакупова презентовала журналистам услуги в социально-трудовой сфере, с недавнего времени оказываемые в ЦОНах

Сегодня в центре обслуживания населения № 1 Есильского района г. Астана вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова ознакомила журналистов с работой нового сектора оказания социальных услуг, где осуществляется прием документов от граждан на назначение пенсионных и социальных выплат, регистрируют безработных и проводят консультации по вопросам их дальнейшего трудоустройства.

«По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК и при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК в центрах обслуживания населения НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» с 1 апреля начали функционировать отдельные секторы оказания социальных услуг гражданам. Это сделано в целях повышения качества предоставляемых населению государственных услуг и позволит равномерно распределить потоки обратившихся в ЦОНы людей. С момента открытия этих секторов, по республике сотрудники ЦОНов приняли документы на назначение пенсионных и социальных выплат, включая назначение базовой пенсии, пособий по утере кормильца, по инвалидности, на рождение и по уходу за ребенком, пособий на погребение, спецгоспособий и др. у более 42,5 тыс. граждан», - сообщила Светлана Жакупова.

Она также добавила, что для вовлечения безработных и непродуктивно самозанятых граждан в активные меры содействия занятости в 237 ЦОНах республики организовано 272 рабочих места для специалистов центров занятости населения (далее - ЦЗН). Таким образом, граждане могут встать на учет в качестве безработного, получить всю необходимую информацию и стать участниками Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства не только в 199 центрах занятости, но и в ЦОНах.

«Необходимо отметить, что для получения помощи в трудоустройстве от государства граждане сначала должны определить свой статус, относятся ли они к безработным или непродуктивно самозанятым. Определение статуса каждого гражданина позволит нам принять адресные меры по вовлечению безработных и непродуктивно самозанятых в активные меры содействия занятости, а также четко определить количество людей, за которых взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования будет перечислять государство. Нашим министерством проведена полная сверка по ИИН всего населения страны, зарегистрированного в государственной базе данных физических лиц, с информационными системами всех государственных органов. Сейчас во всех регионах активно проводится работа по уточнению статуса граждан путем подворового обхода. Безработные граждане могут встать на учет самостоятельно в центре занятости населения, ЦОНе (в секторе оказания социальных услуг), у акима сельского округа по месту жительства, в отделении АО «Казпочта» или через портал «электронного правительства», - проинформировала вице-министр.

С начала месяца по вопросам, связанным с поиском работы, в столичные ЦОНы обратились 464 человека, из них 229 выданы направления на трудоустройство.