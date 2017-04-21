5 районов Карагандинской области остаются в зоне паводков

В настоящее время паводковые явления наблюдаются в 5 районах области (Каркаралинский, Шетский, Бухар-Жырауский, Абайский, Нуринский, Актогайский) с динамикой уменьшения интенсивности, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Областной противопаводковый штаб Карагандинской области.





В связи со спадом уровня вода ушла из 2 подтопленных ранее домов села Чкалово, и 2 домов села Новостройка.





Вернулись в свои дома эвакуированное население в количестве 150 человек - жителей села Огороды Абайского района, села Сарытобе и села Андрейниковка Бухар-Жырауского района. За сутки проведена откачка воды в объеме 300 куб.м. в селе Чкалово Бухар-Жырауского района.





Сняты с контроля населенные пункты Жана жол Каркаралинского района, Андрейниковка, Новостройка Бухар-Жырауского района, Самарка Абайского района.





Возобновлено транспортное сообщение на участках автодорог: «г.Караганда–г.Каркаралинск» автодороги «Караганда – Аягуз-Бугаз», «Бастау-Актау-Темиртау» (11 км), «Астана-Киевка-Темиртау» (138-139 км), «Коянды-Егиндыбулак-Буркитти» (150 км).





В связи со стабилизацией паводковой обстановки в Нуринском районе, группировка сил Департамента по ЧС в количестве 63 человек и 7 единиц техники вернулась в места постоянной дислокации.





В противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано 301 человек и 90 единиц техники, в том числе от ДЧС 63 человек, 16 единиц техники, местных исполнительных органов и организаций 133 человек, 45 единиц техники, войсковой части 52859 Национальной Гвардии РК 6 чел, 1 ед. техники, местной полицейской службы 99 чел, 28 ед.техники.





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