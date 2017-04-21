Назначен первый вице-министр национальной экономики РК
21 апреля 2017, 12:22
Ранее Р.Даленов занимал должность вице-министра финансов Республики Казахстан.
Постановлением Правительства РК Даленов Руслан Ерболатович назначен первым вице – министром национальной экономики Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
Руслан Даленов родился 8 февраля 1975 года в городе Целиноград.
Образование высшее, в 1999 году окончил Университет Мармара в г. Стамбуле (Турецкая Республика), квалификация - экономист.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан и занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, заместителя начальника Управления, начальника Управления.
С марта по сентябрь 2002 года занимал должность начальника Управления анализа и прогнозирования Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.
С сентября 2002 года по май 2003 года работал начальником Управления текущих доходов Департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов Республики Казахстан.
С мая по сентябрь 2003 года – начальник Управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.
С сентября 2003 года по январь 2005 года работал директором Департамента анализа доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
С 2005 по 2008 годы работал в частном секторе.
С 11 марта 2008 года – вице-министр финансов Республики Казахстан.
Женат, имеет троих детей.
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» – 2012 г., юбилейной медалью, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі» – 2012 г.
Является членом НДП «Нур-Отан».
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