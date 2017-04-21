Учения в алматинском аэропорту завершены
21 апреля 2017, 12:26
В ходе учений никто не пострадал.
Плановое антитеррористическое учебное мероприятие в условиях международного аэропорта Алматы завершено, передает Zakon.kz со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.
Службы алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке ЭКСПО-2017 отработали навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры.
Напомним, учебные установки были направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов.
С поставленными задачами подразделения АГОШ справились. В ходе учений никто не пострадал.
Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом благодарит жителей и гостей города за проявленное понимание и сохранение спокойствия.
фото: bazis.kz
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