Учения в алматинском аэропорту завершены

В ходе учений никто не пострадал.

Плановое антитеррористическое учебное мероприятие в условиях международного аэропорта Алматы завершено, передает передает Zakon.kz со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.





Службы алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке ЭКСПО-2017 отработали навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры.





Напомним , учебные установки были направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов.





С поставленными задачами подразделения АГОШ справились. В ходе учений никто не пострадал.





Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом благодарит жителей и гостей города за проявленное понимание и сохранение спокойствия.





фото: bazis.kz







