Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК

Им стал Галымжан Дугалов.

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года Дугалов Галымжан Тлектесович назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу комитета.





Г.Дугалов с 2011 года занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в Управлении международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК, затем работал в отделе экономической политики Администрации Президента РК.





В 1996 году назначен на должность начальника отдела стандартизации и сертификации Комитета стандартизации, метрологии и сертификации РК.





В разные годы работал руководителем ОАО «Национальный центр аккредитации», РГП «Казахстанский Институт Стандартизации и Сертификации», Института Комплексных экономических исследований в агропромышленном комплексе.



