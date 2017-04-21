«НБК Online» уверенно набирает обороты

В рейтинг мобильных приложений, разработанных в Казахстане, ежегодно попадают мобильные сервисы по финансовой тематике. Многие банковские приложения пользуются популярностью у пользователей Интернета.





Как отмечают эксперты, в последние годы банки активно внедряют цифровые технологии. В тренде и главный финансовый регулятор страны - Национальный Банк с приложением «НБК Online». Запущенный в конце 2016 года проект набирает обороты. На сегодняшний день приложение скачали свыше 3-х тысяч раз. Самое важное, что всю информацию о деятельности регулятора можно получить «из первых уст», что актуально как для простых пользователей, так и для экспертного сообщества.





По словам журналиста одного из финансово-экономических изданий Динары Куатовой, ей часто приходится сталкиваться с трудностями, связанными с получением компетентной информации, касающейся финансовой тематики, особенно для рядовых граждан.





- Часто не знаешь, где найти ответы на некоторые вопросы, например, о работе банкоматов, где обменять купюры старого образца, какие есть изменения в ипотечном кредитовании. Информация есть, но, как правило, разрозненная. Мобильное приложение Национального Банка удобно тем, что затрачивается меньшее количество времени на поиск информации, и вся она сконцентрирована в одном месте, - отметила журналист.





По данным Национального Банка, казахстанцы активно пользуются мобильным приложением. К примеру, пользователи интересуются вопросами, связанными с обменом денег, в том числе ветхих и порванных купюр, обслуживанием банков, страховых организаций, ситуацией на валютном рынке и др. Много вопросов поступает от пользователей по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, которые, по мнению экспертов, можно объединить и создать, к примеру, рубрику «Защита прав потребителей». К слову, всего рубрик на сегодняшний день - семь: «Обменные операции», «Ипотечные кредиты», «Обслуживание в банках», «Платежи», «Работа банкоматов», «Банкноты и монеты», «Иное».





Стоит отметить, в Казахстане наличие мобильного приложения у госорганов нераспространенная практика. И Нацбанк одним из первых «пришел» в магазин приложений, запустив подобное мобильное приложение.