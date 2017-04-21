С.Жакупова: Среди вакансий Центра занятости не только общественные работы и благоустройство

Во всех ЦОНах появились сектора оказания социальных услуг. Здесь граждане могут подать документы на назначение пенсионных и социальных выплат, зарегистрироваться в качестве безработного и получить консультации по вопросам дальнейшего трудоустройства. Об этом сегодня в ходе презентации отдела рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова,

По ее данным, в этом году в стране, благодаря различным отраслевым программам, должно появиться порядка 600 тысяч рабочих мест. Причем данными об открытых вакансия обладает Центр занятости населения (именно их сотрудники теперь работают секторах оказания социальных услуг). Сейчас в их системе зарегистрировано порядка 119 тысяч человек в качестве безработных, а 70 тысяч состоят на учете на как «лица, ищущие работу». А потому, по мнению представителей минтруда, работы для всех казахстанцев хватит.





«Механизм постановки на учет безработным следующий - в течении 10 дней гражданин считается и регистрируется как «лицо ищущее работу», т.е. с ним проводят анкетирование, определяют его профессиональные навыки, и соответственно если это молодые люди, идет профориентация, конечно, если необходимо, то отправляем человека на переквалификацию или курсы. Здесь очень много мер» - сказала Жакупова.





При этом она отметила, что ей обидно от стереотипов, будто в Центрах занятости предлагают только общественную работу, или работу по благоустройству или озеленению.





«На сегодняшний день база вакансий очень обширная, - прокомментировала она. - Требуются бухгалтера, люди на государственную службу, инженеры с высшим образованием. Сегодня очень многие люди получают направления в крупные предприятия и самыми востребованными на сегодняшний день являются профессии технической направленности. Но если женщина сидела по уходу за ребенком и получилось так, что она подряд завела себе двоих детей, соответственно, она утратила свою квалификацию, не чувствует себя конкурентоспособной и востребованной, на рынке есть отдельные программы».





Первое направление новой государственной программы «развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматривает обучение. А потому лицам старше 24 лет Минтруда предлагает программы по переквалификации.





«Если она, скажем, была преподавателем, учителем и сегодня она уже не видит себя в школе, то ей предложены другие курсы. С 1 марта стартовали все наши совместные с МОН образовательные программы и краткосрочные курсы. Поэтому нельзя чтобы в сознании наших граждан был стереотип о том, что если он пойдет в центр занятости, то ему обязательно предложат какую-нибудь недостойную работу. И это будет именно благоустройство».





Для выпускников вузов и колледжей Центр занятости населения предлагает молодежную практику.





«Ни для кого не секрет, что работодатели отдают предпочтение людям с опытом, и обращают внимание на послужной список человека при его приеме на работу. В этом случае программа предлагает молодежную полугодовую оплачиваемую практику. За это время работодатель видит в перспективе в этом человеке своего сотрудника, оценивает его возможности, желание работать, совершенствоваться. Поэтому у нас очень много молодых людей, которые после молодежной практики закрепились на постоянную работу там, где проходили практику» - резюмировала она.



