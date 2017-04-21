ЭКСПО готово вернуть 25 млрд тенге

Нацкомпания ЭКСПО-2017 начала зарабатывать поступлениями от спонсоров, продажей билетов, коммерциализацией сервиса, лицензированием и использованием бренда ЭКСПО, реализацией инвестпроектов.

На совещании под председательством Президента РК Н. Назарбаева по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию города Астаны глава Нацкомпании Ахметжан Есимов заявил, что ЭКСПО начало уже зарабатывать путем поступлений спонсорских средств и продажи билетов на выставку, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Теперь о работе со спонсорами - на сегодня объем спонсорских средств составляет 38,5 миллиардов тенге, из которых 22,8 миллиардов тенге - поступления денежных средств, 15,7 миллиардов - товарами, услугами и работами. Работа по привлечению спонсоров и партнеров продолжается», - сказал он.





При этом А. Есимов добавил, что помимо поступлений от спонсоров и продажи билетов Нацкомпания начала зарабатывать коммерциализацией сервиса, лицензированием и использованием бренда ЭКСПО, от реализации инвестиционных проектов, а также на эффективном возмещении средств.





«С учетом этих поступлений, посчитав все доходы и расходы Нацкомпания, планирует вернуть в бюджет государства 25 миллиардов тенге», - сообщил глава Нацкомпании.





Также глава Нацкомпании рассказал о работе по продвижению и привлечению в на ЭКСПО иностранных туристов.





«Реклама Экспо ратируется на телеканалах Евроньюс, Дискавери, CNN, CNBC, National Geografic, аудитория которых охватывает весь мир. Наружная реклама была представлена на центральных улицах городов Париж, Вена, Сеул, Пекин, Лондон и другие. Результатом данной работы стало включение Казахстана, Экспо первым в рейтинг топ-52, рекомендованных к посещению мест в 2017 году по версии авторитетного издания Ньюйорк Таймс», - пояснил он.





Между тем, как отметил А. Есимов, большое внимание уделяется продвижению выставки внутри страны.





«Недавно состоялось заседание под руководством Премьер-министра РК с участием акимов регионов. Внимание участников было акцентировано на проведение на местах эффективной работы с населением. В регионах эта работа активизировалась, будет 2 млн туристов, а посещение будет более 5 млн посещений. На сегодня реализовано 930 тысяч билетов, активно работают ЮКО, Карагандинская, ВКО, Жамбылская область, города Астаны и Алматы», - перечислил спикер.





По его данным, в настоящее время билеты на ЭКСПО реализованы в 44 странах мира.





«Для гостей выставки готовится обширная культурная программа. Министерство культуры и спорта РК и акиматом города и Нацкомпанией принят трехсторонний комплексный план проведения мероприятий», - добавил глава Нацкомпании.











