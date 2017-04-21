MG Motor представил электрическое спорткупе

Британская марка MG Motor, принадлежащая китайскому концерну SAIC, представила на автосалоне в Шанхае электрическое спорткупе E-motion. Это концепт-кар, который может пойти в серию, если потенциальный спрос будет достаточно велик.





Дизайнеры MG Motor снабдили E-motion открывающимися вверх дверями, массивной радиаторной решеткой, отчасти напоминающей «мерседесовскую», узкими светодиодными фарами в духе последних моделей Mazda, полностью стеклянной крышей, вертикальными задними фонарями и массивным диффузором. Спортивный профиль с плавным переходом от крыши к корме позволяет назвать эту машину фастбэком. Левая и правая части четырехместного салона разделены высоким тоннелем, на котором расположены сенсорные панели для управления различными системами. В числе других особенностей интерьера – односпицевый руль, который на первый взгляд кажется трехспицевым, и цифровая приборная панель.





Электрическую силовую установку для MG E-motion разработал концерн SAIC, но подробности о ней не раскрываются. Предположительно, электромобиль будет развивать 100 км/ч за 4 секунды и сможет проехать на одном заряде 500 км. По сведениям издания Autocar, если модель пойдет в серию, она будет стоить менее 30 тысяч фунтов стерлингов.



