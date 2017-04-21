Сила в единстве: 1 мая в "Астана Опера" состоится праздничный концерт

Праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана, «Туған еліме тілегім» состоится на сцене Большого зала «Астана Опера» 1 мая. Вечер пройдет при участии ведущих солистов, Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова. Режиссер – Наталья Кагадий , передает пресс-служба театра.





Блистательные солисты оперы – Жанат Шыбыкбаев, Беимбет Танарыков, Бибигуль Жанузак, Айзада Капонова, Татьяна Вицинская и многие другие – исполнят произведения на казахском, армянском, русском, башкирском, итальянском, испанском, французском и других языках. Откроет праздничный концерт сцена «Той бастар» из оперы А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай» с участием хора и балета. В финале концерта будут представлены шедевры казахского оперного и балетного искусства.





- Прекрасно, что есть такой праздник, в который исполнители могут продемонстрировать вместе со своим профессиональным мастерством любовь и уважение к казахской культуре, а также особенности своей национальной культуры. Так, например, Народный артист Армении Барсег Туманян исполнит арию Сырттана из оперы А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай» на казахском языке и арию из армянской оперы на родном языке. Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова исполнит башкирскую народную песню «Сандугач». Артисты балета представят национальные танцы: татарский танец из балета Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и украинский танец «Гопак» из балета В. Соловьёва-Седого «Тарас Бульба». Общая концепция концерта заключена в идее - выразить искреннее чувство любви к Казахстану, - отметила режиссер Наталья Кагадий.





Напомним, что праздник начал отмечаться в 1996 году. 18 октября 1995 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днём единства народа Казахстана. Сохранение межнационального и межрелигиозного согласия является одним из главных приоритетов нашей страны. Дружба народов, мирное небо над головой – вот основа для плодотворного творчества и процветания искусства.



