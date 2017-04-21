Аким Астаны заявил об устранении неприятного запаха Талдыколя

«Вторая станция полностью сдана. Запах сероводорода устранен. Работы по благоустройству, озеленению и рекультивации будут завершены до конца сентября», - сообщил он на совещании по вопросам подготовки к ЭКСПО-2017, а также развитию Астаны.

Вместе с тем аким подчеркнул проводимую работу по сооружению ливневых канализаций. Он напомнил, что в 2016 году были построены три очистных сооружения, а в 2017 году будут завершены еще три.



