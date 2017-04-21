Подозреваемый в теракте в Париже пришел в полицию Антверпена

Подозреваемый властями Бельгии в причастности к теракту на Елисейских полях в Париже явился в отделение полиции бельгийского города Антверпен, сообщает агентство Франс Пресс, передает сообщает агентство Франс Пресс, передает РИА Новости





Ранее официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде сообщил, что французская полиция по ориентировке бельгийских властей разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой на Елисейских полях в Париже.





На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.





Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в Казахстане) взяла на себя ответственность за стрельбу.





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Фото © РИА Новости . Ирина Калашникова



