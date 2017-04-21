Асет Исекешев предложил снести частные дома и дачи в Астане
21 апреля 2017, 13:44
До конца года будет снесено 228 и построено 6700 квартир.
Аким Астаны Асет Исекешев доложил Президенту Нурсултану Назарбаеву о реализации пилотной программы по сносу ветхого и аварийного жилья, сообщает МИА «Казинформ».
«Снесено уже 117 двухэтажных домов, до конца года будет снесено 228 и построено 6700 квартир, путем переселения горожан в современные квартиры. С учетом наработанного опыта и того факта, что эта программа заканчивается в этом году, предлагаем масштабировать ее в программу реновации городской среды по двум направлениям», - заявил он на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 и развитию города.
В случае одобрения, согласно программе, сносу будут подлежать индивидуальные жилые дома и дачных массивы. На их месте аким предлагает построить современные более комфортабельные дома.
Фото: Timeskz.kz
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