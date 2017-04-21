Асет Исекешев предложил снести частные дома и дачи в Астане

«Снесено уже 117 двухэтажных домов, до конца года будет снесено 228 и построено 6700 квартир, путем переселения горожан в современные квартиры. С учетом наработанного опыта и того факта, что эта программа заканчивается в этом году, предлагаем масштабировать ее в программу реновации городской среды по двум направлениям», - заявил он на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 и развитию города.



