В Астане обсудили вопросы противодействия новым видам наркотиков
21 апреля 2017, 13:56
Казахстаном разработан проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров".
Второй международный семинар "Контроль над новыми психоактивными веществами: Тенденци распространения. Проблемные вопросы правового регулирования. Международный опыт" прошел в Астане, передает Zakon.kz.
Наряду с глобальным наркотрафиком героина из Афганистана сегодня страны сталкиваются с проблемой распространения новых психоактивных веществ (далее - НПВ) - так называемых синтетических наркотиков в виде солей, миксов, курительных смесей и др.
В целях формирования превентивных законодательных рычагов и выработки практических механизмов противодействия распространению НПВ по инициативе Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве и при активной поддержке посольства США в Республике Казахстан и Центра ОБСЕ в Астане организован Второй международный семинар "Контроль над новыми психоактивными веществами: Тенденции распространения. Проблемные вопросы правового регулирования. Международный опыт". В его работе принимают участие депутаты Парламента, представители Администрации Президента, Секретариата Совета безопасности, Канцелярии Премьер-Министра, конституционного Совета и Верховного Суда РК, руководители и специалисты правоохранительных и других государственных органов.
В качестве экспертов приглашены представители стран ближнего и дальнего зарубежья и международных организаций - Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Италии, Управления по борьбе с наркотиками ДЕА (США), Управления ООН по наркотикам и преступности, Посольства США, ОБСЕ, Программы Евросоюза "КАДАП", ЦАРИКЦ.
Изучение мирового опыта по формированию правовых основ противодействия распространению НПВ и практике борьбы с их незаконным оборотом свидетельствует о неоднозначности существующих подходов и отсутствии методик, которые можно было бы признать уникальными.
Синтетическое происхождение НПВ позволяет наркодельцам изменять их структурную формулу и тем самым обеспечивать бесперебойный приток на незаконный наркорынок новых их видов. В результате вещество, оставаясь наркотически опасным, выпадает из под государственного контроля и остается вне поля правоохранительных органов.
Именно этим объясняются динамичное появление НПВ на незаконном наркорынке и возникающие сложности правовых систем в вопросах оперативного реагирования на вызванные этим негативные тенденции.
Учитывая, что для Казахстана распространение НПВ носит характер потенциальной угрозы, в текущем году на основе углубленного анализа лучшего мирового опыта Казахстаном разработан проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров".
Данный законопроект, предусматривающий реализацию комплекса превентивных мер по обеспечению эффективного государственного контроля с учетом динамики и особенностей наркоситуации, презентован и детально рассмотрен в ходе семинара. Основная его цель - защита жизни и здоровья граждан от противоправных посягательств, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ.
Законопроект предполагает введение под государственный контроль и, соответственно, запрет на оборот любых видов новых психоактивных веществ и других наркотиков синтетического происхождения за счет списочного учета их основных видов.
Скорректированы также и подходы к реализации государственной антинаркотической политики - Правительство планируется наделить полномочиями по утверждению Списков наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. При этом базовые основания и порядок постановки под контроль наркотиков будут закрепляться в Законе "О наркотиках...".
Такой подход позволит охватить исчерпывающий перечень наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения, находящихся под контролем в странах ЕАЭС, а также дальнего и ближнего зарубежья.
Кроме этого, будет значительно модифицирована существующая законодательная антинаркотическая система Казахстана. Став более манёвренной и гибкой, она обеспечит соблюдение конституционных прав и свобод наших граждан, прежде всего, их неотъемлемых прав на жизнь и здоровье.
В целом в ходе Семинара детально рассмотрены все аспекты проблем противодействия распространению новых психоактивных веществ и подготовлены универсальные, модельные для всех стран - участников меры правового и практического характера ограничения их незаконного оборота.
Для этого выработаны соответствующие Рекомендации, которые будут направлены во все государства для практического применения в соответствии с национальными законодательствами.
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