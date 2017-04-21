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Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК

 

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года Дугалов Галымжан Тлектесович назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу комитета.

Г.Дугалов с 2011 года занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в Управлении международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК, затем работал в отделе экономической политики Администрации Президента РК.

В 1996 году назначен на должность начальника отдела стандартизации и сертификации Комитета стандартизации, метрологии и сертификации РК.

В разные годы работал руководителем ОАО «Национальный центр аккредитации», РГП «Казахстанский Институт Стандартизации и Сертификации», Института Комплексных экономических исследований в агропромышленном комплексе.

 

21 апреля 2017, 13:56
Источник, интернет-ресурс: Комитета тех. регулирования и метрологии МИР РК

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