В ВКО начали расследование вопиющего факта хищений
21 апреля 2017, 14:03
Займы выдавались на имя подставных лиц.
Около миллиарда тенге незаконных кредитов выдал на востоке Казахстана филиал Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Факт хищений расследуют в прокуратуре области, передает "Хабар 24".
По предварительным данным, займы выдавались на имя подставных лиц. А чтобы обеспечить невозвратность, получателями денег значились даже недееспособные лица. С них по закону взыскать средства невозможно.
По их данным, сотрудники фонда действовали по этой преступной схеме 8 лет. Кто-то находил фиктивных получателей, другие оформляли на них займ, третьи выводили средства.
Выбирали сотрудники фонда, в основном, неграмотных сельских жителей. Просили оформить счета, забирали копии документов. Сейчас потерпевшие дают показания. А правоохранительный орган намерен привлечь к делу не только филиал, но и головное подразделение фонда.
"Это областной филиал. У них есть вышестоящая организация – центральный орган, акционерное общество. Они должны систематически контролировать работников своего филиала. Поэтому и счетный комитет их проверяет. И в данном случае вот в ходе уголовного расследования будут заданы жесткие вопросы к этим товарищам центрального их органа, почему такое происходил", - сказал и.о. первого заместителя прокурора ВКО Болатхан Нурышкенов.
Фото: 24.kz
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