В ЮКО индийские предприниматели примут участие в развитии легкой промышленности

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями казахстанско-индийской рабочей группы, созданной в целях сотрудничества в сфере развития легкой промышленности. В ходе встречи были обсуждены планы рабочей группы и двусторонние экономические связи, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

На встрече глава региона рассказал совместному секретарю Министерства легкой промышленности Индии Субрату Гупте о ходе экономического развития региона и инвестиционной привлекательности.

«Южно-Казахстанская область обладает значительным потенциалом развития текстильной промышленности. В нашем регионе хорошо развито хлопководство. В области создана специальная экономическая зона «Оңтүстік», где работают фабрики и швейные цеха. И теперь, в целях развития легкой промышленности необходимо наладить с Индией тесное сотрудничество и приступить к реализации совместных проектов. Для этого в регионе иностранным инвесторам оказывается всяческая поддержка. Мы выделим земельные участки и предоставим всю необходимую инфраструктуру», - сказал Ж.Туймебаев.

На сегодняшний день, в области более 80% предприятий легкой промышленности являются субъектами малого и среднего бизнеса. В регионе ежегодно собирают 400-450 тыс. тонн хлопка-сырца, так как продукция из натурального сырья пользуется большим спросом.

Кроме того, ознакомившись с возможностями, гости пригласили предпринимателей, представляющих легкую промышленность региона принять участие в крупной выставке, которая пройдет 30 июня в Индии.

«Основная цель рабочей группы - укрепить торгово-экономические связи между Казахстаном и Индией в сфере легкой промышленности. На сегодня годовой товарооборот Индии в легкой промышленности составляет 140 млрд. долларов США. В Индии 1000 фабрик производят продукцию. Я надеюсь, что поездка в Южно-Казахстанскую область окажется плодотворной и результативной», - сказал совместный секретарь Министерства легкой промышленности Индии Гупта Субрата.

Напомним, казахстанско-индийская рабочая группа была создана в 2008 году. В следующем году, в рамках десятой годовщины, рабочей группой запланирована 2-ух дневная поездка в Южно-Казахстанскую область.