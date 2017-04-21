Назарбаев раскритиковал Исекешева за мусор в столице

Глава государства поручил штрафовать застройщиков за оставленный ими мусор на улицах и около домов.

В ходе совещания по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию столицы Президент РК обратил внимание на внешний вид Астаны, передает корреспондент Zakon.kz





«При массовом строительстве жилья требования должны быть к каждому. Некоторые застройщики даже не вывозят свой мусор. Везде по городу, смотри, много мусорных свалок. Раньше такого при Адильбеке Рыскельдиновиче (бывший аким Астаны Джаксыбеков) даже не было. Посмотри, Асет, на строительный мусор», - сказал он, обращаясь к нынешнему градоначальнику Асету Исекешеву, при этом продемонстрировав на слайдах фото, где изображены горы мусора в дном из столичных дворов жилищного комплекса.





В ответ на это А. Исекешев заметил, что такая картина наблюдается обычно после зимы.





«После зимы всегда такая проблема есть. Мы сейчас входим с предложением по законодательному урегулированию, потому что строители, к сожалению, вывозят, выбрасывают, у нас и ничем не регулируется», - констатировал аким.





Глава государства поручил А. Исекешеву штрафовать тех застройщиков, которые не убирают строительный мусор.





«Он (застройщик) обязан: построил дом, очистил вокруг, даже посадить деревья должен, а он даже не убирает. Потому что мы не требуем. Оштрафовать надо, осудить за это. По переработке мусора ты доложил, а вот мусор лежит», - уточнил Н. Назарбаев.





Ксения Давыдова, Астана