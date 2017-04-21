На улице Барселоны появился рисунок целующегося с Роналду Месси

Рисунок был сделан местным стрит-арт-художником, известным под псевдонимом Tvboy, и получил название «Любовь слепа».

На стене одного из стеклянных киосков в центре Барселоны появилось изображение форварда местной одноименной команды Лионеля Месси, целующегося с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Elperiodico.com.





Рисунок был сделан местным стрит-арт-художником, известным под псевдонимом Tvboy, и получил название «Любовь слепа». Картина получила большую популярность у жителей Барселоны, многие делают фотографии и селфи на ее фоне.





В воскресенье, 23 апреля, «Реал» и «Барселона» проведут 236-ю очную встречу в рамках официальных турниров. Матч 33-го тура чемпиона Испании пройдет в Мадриде. Начало в 21:45 по московскому времени.









Сейчас «Реал» с 75 очками лидирует в турнирной таблице, «Барселона» имеет в активе 72 очка, занимая второе место. Кроме того, у сливочных есть игра в запасе, пишет Lenta.ru





В конце ноября прошлого года СМИ восприняли слова Роналду во время словесной перепалки на мадридском дерби с футболистом «Атлетико» Коке как официальный каминг-аут. Соперник назвал португальца геем, на что тот ответил: «Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок».





Кадр: elperiodico.com



